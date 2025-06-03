Самарскому нарушителю ПДД назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов

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В марте текущего года находясь на маршруте патрулирования по улице Зеленая в поселке городского типа Петра-Дубрава инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль марки Honda Accord под управлением 37-летнего местного жителя.

Во время проведения административной процедуры сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки опьянения. Нарушителя отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что тот ответил категорическим отказом. Госавтоинспекторы доставили местного жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки по информационным базам полицейские установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь совершил противоправное деяние.

Возбужденное Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные в процессе дознания, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу.