Самарский повар обвиняется в краже из пункта выдачи заказов

Главные новости:
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Минцифры РФ и операторы связи разработали техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы в периоды ограничений
Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд «Ракета» Самара и «Лада-следж» Тольятти.
«Хоккей для всех»: сборная региона принимает участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства.
В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств
Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.
Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования
Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала. 
Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Самарский повар обвиняется в краже из пункта выдачи заказов

5 сентября 2025 14:29
147
Полицейским мужчина рассказал, что похищенным планировал расплатиться за поездку в такси.

В полицию Самары с заявлением о краже имущества обратился 38-летний владелец пункта выдачи заказов одной из онлайн-платформ. Он рассказал, что ночью неизвестный разбил стеклянную дверь помещения на ул. Нагорной и похитил товары: предметы женского белья, обувь, банки кофе, мини-компьютер и сканер QR-кодов, на общую сумму свыше 16 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Полицейские по указанному адресу провели осмотр помещения и прилегающей территории, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.  С места происшествия экспертом-криминалистом изъяты и направлены на исследование следы пальцев рук и фотоследы обуви. Оперуполномоченные, изучив видеоматериал, сопоставили полученные сведения с информацией от экспертов, после чего задержали злоумышленника – ранее неоднократно судимого местного жителя 2000 года рождения.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» задержанный дал подробные признательные показания. Он пояснил, что ночью после встречи с другом вызвал такси, однако из-за возникшего конфликта с водителем вышел из машины раньше и оказался на улице Нагорной без средств на оплату следующей поездки. Не придумав другого способа оплатить такси, мужчина решил похитить имущество из находящегося рядом ПВЗ, чтобы им оплатить поездку домой. Камнем разбил окно входной двери и проник в помещение, откуда похитил чужое имущество. Убегая, несколько раз уронил, а затем потерял системный блок и другие предметы. Поняв, что затея не удалась, пешком прошел 3 км до дома, где его и задержали оперативники.

Подозреваемому, работающему поваром в одном из баров, вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела. Причиненный потерпевшему ущерб в размере 16895 рублей злоумышленник пообещал возместить в полном объеме.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

