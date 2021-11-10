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Самарский слесарь перевел мошенникам с помощью банкомата 1,365 млн рублей

10 ноября 2021 11:01
173
Самарский слесарь перевел мошенникам с помощью банкомата 1,365 млн рублей

Будьте бдительны!

Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета

На днях 51-летнему слесарю-ремонтнику одного из акционерных обществ Самары с разницей в несколько минут поступило  несколько звонков с информацией о попытках снятия денег с его банковских счетов и оформления кредита. Звонившие «сотрудники финансового учреждения» сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали мужчине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на его имя кредита. Житель Самары не стал перезванивать на «горячую линию» банка, в котором открыты его счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Он пошел в ближайшее отделение банка и оформил кредит. Затем, следуя указаниям звонивших, перевел с помощью банкомата 1,365 млн рублей на счет, который ему продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.  В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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