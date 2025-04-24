Самарский алиментщик проведет 15 суток под арестом

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Отец двух несовершеннолетних детей отправился под арест из-за нежелания выполнять свои родительские обязательства.

После развода с супругой житель г. Самары забыл совершенно позабыл о двух своих несовершеннолетних дочерях. Мужчина всячески избегал исполнения своих родительских обязательств и не выплачивал назначенные ему судом алименты, успев накопить перед детьми долг почти в 700 тысяч рублей.

В связи с тем, что должник не просто уклонялся от исполнения своих обязательств, но и скрывался от судебных приставов, в отношении него было заведено разыскное дело. Сотрудниками отдела исполнительного розыска был проведён ряд оперативных мероприятий, в результате которых было установлено, что должник скрывался в одной из коммунальных квартир города. Здесь ранним утром его и застали сотрудники органов принудительного исполнения.

За неуплату алиментов в отношении мужчины составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Суд, рассмотрев дело, принял решение назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. В срецприемнике мужчина проведет две недели, которые ему будут даны для того, чтобы одуматься и начать исполнять свои родительские обязательства. В случае, если он этого не сделает, его будет ждать уже уголовная ответственность.