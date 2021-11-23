Я нашел ошибку
Главные новости:
Несостоявшиеся самарские туристы готовятся забрать сотни миллионов у операторов
Несостоявшиеся самарские туристы готовятся забрать сотни миллионов у операторов
Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок
Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок
Самарский зоопарк отметит Всемирный день домашних животных"
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Тольяттинка Ольга Потешкина - четырехкратная чемпионка России по плаванию
Тольяттинка Ольга Потешкина - четырехкратная чемпионка России по плаванию
Госавтоинспекция Самарской области информирует о проведении массовых рейдовых мероприятий!
Госавтоинспекция Самарской области информирует о проведении массовых рейдовых мероприятий!
26 ноября - Единый день оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего поколения
26 ноября - Единый день оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего поколения
В Самаре могут пересмотреть новые правила входа в автобусы
В Самаре могут пересмотреть новые правила входа в автобусы
В самолете Шарм-эш-Шейх — Самара погиб пассажир
В самолете Шарм-эш-Шейх — Самара погиб пассажир
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.45
0.69
EUR 82.77
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарский алиментщик из-за долга лишился автомобиля

23 ноября 2021 10:28
128
Самарский алиментщик из-за долга лишился автомобиля

У алиментщика, задолжавшего своим несовершеннолетним сыновьям свыше 300 тысяч рублей, судебные приставы арестовали иномарку. Автомобиль был реализован и задолженность по алиментам погашена.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самара в отношении жителя региона возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в пользу двух сыновей 5 и 6 лет. 

В рамках исполнительного производства должника предупредили о необходимости погашения задолженности по алиментам и мерах принудительного взыскания, которые могут быть к нему применены в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако должник не спешил погашать задолженность по алиментным платежам. 

В результате проверки имущественного положения должника сотрудниками Службы было установлено, что он является владельцем японского авто. Судебный пристав-исполнитель незамедлительно составил акт описи и ареста транспортного средства. 

После подготовки необходимых документов иномарку передали на реализацию. Вырученные с продажи денежные средства пошли в счет погашения задолженности перед детьми.

Теперь долг по алиментам в 305 тысяч рублей полностью погашен.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За долг почти в 600 тысяч рублей судебные приставы арестовали машину самарца
22 ноября 2021, 10:49
За долг почти в 600 тысяч рублей судебные приставы арестовали машину самарца
Транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку. Происшествия
373
Самарские приставы за 10 месяцев привлекли к административной ответственности около 1520 алиментщиков, к уголовной - 754
19 ноября 2021, 12:55
Самарские приставы за 10 месяцев привлекли к административной ответственности около 1520 алиментщиков, к уголовной - 754
Всего с начала 2021 года в розыск было объявлено свыше 990 должников по алиментам. Общество
590
Самарец задолжал по налогам 70 тысяч рублей
18 ноября 2021, 09:46
Самарец задолжал по налогам 70 тысяч рублей
Погасить долг его побудил запрет на регистрационные действия в отношении его авто.  Происшествия
667
В центре внимания
На сегодняшнем заседании оперштаба Дмитрий Азаров раскритиковал работу ведомств и городских властей в этом направлении.  
22 ноября 2021  20:14
Дмитрий Азаров указал главам муниципалитетов на необходимость  упростить разблокировку социальных транспортных карт
561
Сотрудники МЧС совместно с председателем ТОС поселка провели подворовые обходы.
22 ноября 2021  15:04
МЧС СО: жителям поселка Шмидта напомнили о том, как не допустить пожаров в отопительный сезон
571
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
22 ноября 2021  12:50
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
383
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне
22 ноября 2021  10:41
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне
418
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
21 ноября 2021  13:05
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
839
Весь список