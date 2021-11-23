Самарский алиментщик из-за долга лишился автомобиля

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У алиментщика, задолжавшего своим несовершеннолетним сыновьям свыше 300 тысяч рублей, судебные приставы арестовали иномарку. Автомобиль был реализован и задолженность по алиментам погашена.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самара в отношении жителя региона возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в пользу двух сыновей 5 и 6 лет.

В рамках исполнительного производства должника предупредили о необходимости погашения задолженности по алиментам и мерах принудительного взыскания, которые могут быть к нему применены в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако должник не спешил погашать задолженность по алиментным платежам.

В результате проверки имущественного положения должника сотрудниками Службы было установлено, что он является владельцем японского авто. Судебный пристав-исполнитель незамедлительно составил акт описи и ареста транспортного средства.

После подготовки необходимых документов иномарку передали на реализацию. Вырученные с продажи денежные средства пошли в счет погашения задолженности перед детьми.

Теперь долг по алиментам в 305 тысяч рублей полностью погашен.