Самарский алиментщик арестован на 10 суток

Я нашел ошибку
Главные новости:
Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».
Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода
Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода
Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов
Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
Одно из событий года: Первая презентация филиала Третьяковской галереи прошла в Самаре
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.08
0.32
EUR 86.11
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарский алиментщик арестован на 10 суток

14 сентября 2021 11:17
150
Самарский алиментщик арестован на 10 суток

Разыскиваемый должник из г. Самары был выявлен, привлечен за неуплату алиментов к административной ответственности и арестован на 10 суток.

В отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Самары на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 33-летнего жителя областной столицы алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мужчина алименты не платил, официально трудоустроен не был и скрывался от судебных приставов. За время уклонения от алиментных обязательств он накопил долг свыше 270 тысяч рублей. 

В отношении алиментщика было заведено разыскное дело. В ходе проведения исполнительного розыска сотрудниками Управления был совершен выход по предполагаемому месту нахождения должника. Сотрудниками, осуществляющими розыск, был проведен опрос продавцов из близлежащих торговых точек. В ходе него было установлено, где именно проживает в данный момент алиментщик.  

В результате судебными приставами по ОУПДС должник был доставлен в отделение, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Теперь мужчине предстоит отбыть наказание и преступить к оплате алиментов. В противном случае он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Теги: алиментщик арест судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У тольяттинки арестовали LADA Priora за неоплаченные штрафы ГИБДД
11 мая 2021, 10:16
У тольяттинки арестовали LADA Priora за неоплаченные штрафы ГИБДД
Узнав об этом, должница оплатила долги в сумме свыше 135 тысяч рублей. Происшествия
587
За долги по налогам у самарской автомобилистки арестовали Hyundai ix35
05 мая 2021, 13:38
За долги по налогам у самарской автомобилистки арестовали Hyundai ix35
После ареста судебными приставами машины женщина полностью погасила задолженность почти в 230 тысяч рублей. Происшествия
897
Самарец задолжал по штрафам ГИБДД 342 тысячи рублей
22 апреля 2021, 13:55
Самарец задолжал по штрафам ГИБДД 342 тысячи рублей
Судебные приставы арестовали его иномарку Toyota Land Cruiser. Происшествия
692
В центре внимания
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
14 сентября 2021  13:53
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
36
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
14 сентября 2021  13:24
Одно из событий года: Первая презентация филиала Третьяковской галереи прошла в Самаре
89
Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу
14 сентября 2021  11:24
Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу
160
Открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать решению целого ряда задач, в том числе повышения туристической привлекательности региона.
13 сентября 2021  21:46
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
488
На сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года.
13 сентября 2021  21:01
В Правительстве Самарской области обсудили реализацию регионального проекта «Жилье и городская среда»
491
Весь список