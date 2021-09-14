Самарский алиментщик арестован на 10 суток

150

Разыскиваемый должник из г. Самары был выявлен, привлечен за неуплату алиментов к административной ответственности и арестован на 10 суток.

В отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Самары на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 33-летнего жителя областной столицы алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мужчина алименты не платил, официально трудоустроен не был и скрывался от судебных приставов. За время уклонения от алиментных обязательств он накопил долг свыше 270 тысяч рублей.

В отношении алиментщика было заведено разыскное дело. В ходе проведения исполнительного розыска сотрудниками Управления был совершен выход по предполагаемому месту нахождения должника. Сотрудниками, осуществляющими розыск, был проведен опрос продавцов из близлежащих торговых точек. В ходе него было установлено, где именно проживает в данный момент алиментщик.

В результате судебными приставами по ОУПДС должник был доставлен в отделение, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Теперь мужчине предстоит отбыть наказание и преступить к оплате алиментов. В противном случае он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».