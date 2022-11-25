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Самарские транспортные полицейские изъяли более 5 килограммов наркотических средств

25 ноября 2022 12:22
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Самарские транспортные полицейские изъяли более 5 килограммов наркотических средств

 

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте получили информацию о том, что на одном из дачных участков в Волжском районе Самарской области выращивают наркосодержащие растения. В ходе проверки информация подтвердилась.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что совместно проживающие 22-летняя женщина и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков 45-летний мужчина на своем участке садового некоммерческого товарищества в районе одной из железнодорожных платформ выращивали наркосодержащие растения для собственного употребления. Всего в теплице было обнаружено 23 куста конопли. В ходе дальнейшего обследования зданий и сооружений было выявлено вещество растительного происхождения и 16 кустов конопли в сухом виде. Всего с места происшествия изъято около одного килограмма марихуаны и 39 кустов наркосодержащих растений. Согласно заключения эксперта общий вес изъятых из незаконного оборота составил более 5 килограммов наркотических средств.

Следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в отношении указанных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

За совершение указанных преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: Стоп Наркотик

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