Самарские приставы взыскали с фирмы задолженность по зарплате в 180 тысяч рублей

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Судебные приставы взыскали с самарской фирмы задолженность по заработной плате перед одним из сотрудников в размере 180 тысяч рублей.

Работа одного из сотрудников организации, находящейся в г. Самаре, имела разъездной характер. Мужчина занимался проверкой оборудования и выезжал на адрес по распоряжению работодателя. Сам он жил в другой области, где и ожидал очередной командировки. Однако неожиданно ему пришла не информация о дате выезда, а приказ о расторжении с ним трудового договора. Несогласный с таким внезапным увольнением мужчина обратился в суд с требованием к работодателю восстановить его на работе и выплатить не полученную заработную плату. Суд требования заявителя удовлетворил.

На основании исполнительных документов в отделении судебных приставов Ленинского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств с должника-организации. В рамках него сотрудник Службы вынес постановление о наложении ареста на денежные средства фирмы, находящиеся в банке.

Принятые судебным приставом меры побудили руководство предприятия погасить долг перед работником в полном объеме. Задолженность по заработной плате в размере 180 тысяч рублей перечислена взыскателю.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.