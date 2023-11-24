Самарские приставы взыскали моральный вред в пользу покусанного собакой ребенка

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Судебные приставы г. Самары взыскали с владелицы собаки, укусившей 3-х летнего ребенка, компенсацию морального вреда.

Жительница г. Самары, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышла гулять со своей собакой. Во дворе питомец, которого хозяйка не смогла удержать, укусил гуляющего там ребенка. Суд принял решение о взыскании с женщины в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Судебный пристав-исполнитель совершил выход по месту жительства должницы, однако оказалось, что она переехала. Сотрудник Службы установил новое место нахождения должницы и вручил ей постановление о возбуждении исполнительного производства. Также женщина была предупреждена о последствиях неисполнения судебного решения.

После получения предупреждения о применении мер принудительного характера должница полностью погасила имеющуюся задолженность. Моральный вред причиненный ребенку был компенсирован.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.