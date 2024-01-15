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Самарские приставы установили 165 граждан, находящихся в розыске

15 января 2024 12:31
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Самарские приставы установили 165 граждан, находящихся в розыске

В 2023 году судебные приставы предотвратили пронос свыше 26 тысяч запрещенных предметов и выявили 165 граждан, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов ежедневно несут службу в 53 зданиях судов. Их задача следить за безопасностью судей и участников судебных заседаний, предотвращая любые противоправные действия. Так, за нарушения общественного порядка в здании суда в 2023 году судебные приставы по ОУПДС составили 603 административных протоколов по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Сотрудники Службы предотвратили пронос 26,7 тысяч запрещенных предметов.

Помимо обеспечения безопасности в зданиях судов в должностные обязанности судебных приставов по ОУПДС входит также обеспечение безопасности судебных приставов и участников исполнительных действий. За нарушение ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» сотрудниками Службы в 2023 году составлено 840 административных протоколов.

Судебными приставами по ОУПДС также оказывается содействие органам дознания, следствия и суда в установлении лиц, находящихся в розыске. В результате работы сотрудников Службы в 2023 году установлено место нахождения 165 таких лиц.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности как работников, так и посетителей суда.

 

Теги: Судебные приставы

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