Самарские приставы оштрафовали кандидата в депутаты

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Кандидата в депутаты, не предоставившего в избирком отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда, оштрафовали дважды.

Кандидат в депутаты Собрания представителей одного из сельских поселений Самарской области не предоставил в срок в территориальную избирательную комиссию отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда, созданного для финансирования его избирательной компании. За нарушение законодательства мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 5.17 КоАП РФ «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума». Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску в отношении мужчины возбудили исполнительное производство.

Судебным приставом-исполнителем должник был вызван на прием. Мужчине разъяснили о последствиях неисполнения решения суда и неуплаты административного штрафа. Однако должник предупреждения проигнорировал. Административный штраф не оплатил. Сотрудниками ведомства в отношении должника был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Судом было принято решение назначить мужчине наказание в виде еще одного штрафа в 40 тысяч рублей.

Теперь должнику придется выплатить свои обязательства и заплатить за нарушение законодательства уже 60 тысяч рублей.