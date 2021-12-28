Самарские приставы разыскали и арестовали авто из Ростова

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Сотрудники УФССП России по Самарской области разыскали автовладелицу, имеющую задолженность по административным штрафам в 1,6 миллиона рублей. Принадлежащее ей транспортное средство арестовано и отправлено на специализированную стоянку.

В Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску от судебных приставов Ростовской области поступило разыскное задание об установлении места нахождения принадлежащего нарушительнице ПДД автомобиля «Toyota Camry».

В ходе разыскных мероприятий сотрудники Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску провели осмотры парковок, автостоянок и дворов, расположенных вблизи места предполагаемого нахождения должницы. В ходе одного из таких мероприятий иномарку правонарушительницы установили.

Сотрудниками отдела по розыску совместно с сотрудниками Госавтоинспекции был совершен выезд на место нахождения разыскиваемого транспортного средства. Судебными приставами в отношении принадлежащей автоледи иномарки составлен акт описи и ареста. Автомобиль погрузили на эвакуатор и отправили на специализированную стоянку.

Теперь, прежде чем забрать автомобиль, должнице предстоит полностью погасить задолженность по административным штрафам в размере 1,6 миллиона рублей.