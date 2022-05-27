Самарские приставы разыскали должника, накопившего долг по алиментам почти в миллион рублей

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Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары установили местонахождение объявленного в розыск должника. Уклонение от погашения задолженности перед собственным ребенком обернулось для мужчины административным арестом.

Отец-должник решением суда обязан был выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Нежелание помогать ребенку было настолько сильным, что мужчина накопил долг почти в миллион рублей. Алиментщик, зная, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, продолжал игнорировать решение суда, на прием не являлся, скрываясь от судебного пристава-исполнителя.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель объявил должника в розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Службы было установлено предполагаемое место нахождения мужчины. Прибыв на место, нарушителя в квартире застать не удалось. Соседи подтвердили, что по указанному адресу действительно проживает мужчина.

Судебные приставы, осуществляющие розыск, в очередной раз навестили должника, но за дверью никто не подавал признаков присутствия в квартире. Приехав по адресу на следующий день, сотрудники Службы всё же застали алиментщика дома. Судебным приставом-исполнителем в отношении него был составлен протокол о привлечении его к административной ответственности по

ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Должника предупредили, что если он и в дальнейшем продолжит игнорировать обязательства по содержанию ребенка, ему может грозить уголовная ответственность.