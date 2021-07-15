Самарские приставы помогли вернуть дольщице компенсацию за непереданную в срок квартиру

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Судебные приставы помогли жительнице Самарской области взыскать со строительной компании неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства.

Женщина обратилась в суд с требованием взыскать со строительной компании неустойку за нарушение сроков передачи объекта. Дело в том, что еще в 2018 году она заключила с организацией договор долевого участия в строительстве, согласно которому после ввода дома в эксплуатацию, женщина должна была получить в нем однокомнатную квартиру. Однако компания этого в срок не сделала, в связи с чем жительница региона обратилась в суд за взысканием неустойки. Суд исковые требования удовлетворил и обязал компанию выплатить участнице долевого строительства компенсацию в размере 120 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары.

Судебным приставом-исполнителем руководство компании уведомлено о возбуждении исполнительного производства, а также о применении в отношении должника различных санкций. Предупреждение, однако, не подвигло руководство строительной компании исполнить решение суда. Судебным приставом-исполнителем в отношении должника-организации вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, а также постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах.

Принятые меры привели к тому, что задолженность перед участницей долевого строительства в размере 120 тысяч рублей полностью погашена. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.