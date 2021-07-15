Я нашел ошибку
Главные новости:
Детский сад на 250 мест в Красном Яру будет подключен к «Самарским распределительным сетям»
Детский сад на 250 мест в Красном Яру будет подключен к «Самарским распределительным сетям»
Волонтёры Самарского Дома молодёжи приведут в порядок берег Волги
Волонтёры Самарского Дома молодёжи приведут в порядок берег Волги
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
В Самарском парке Гагарина временно закрыли два аттракциона
В Самарском парке Гагарина временно закрыли два аттракциона
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
Скандальную стройку РПЦ у Ботанического сада в Самаре решили законсервировать
Скандальную стройку РПЦ у Ботанического сада в Самаре решили законсервировать
Самарские приставы помогли вернуть дольщице компенсацию за непереданную в срок квартиру
Самарские приставы помогли вернуть дольщице компенсацию за непереданную в срок квартиру
В Самарской области полицейские вынесли мужчину из сильно задымленного дома
В Самарской области полицейские вынесли мужчину из сильно задымленного дома
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.12
0.06
EUR 87.39
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарские приставы помогли вернуть дольщице компенсацию за непереданную в срок квартиру

15 июля 2021 10:20
87
Самарские приставы помогли вернуть дольщице компенсацию за непереданную в срок квартиру

Судебные приставы помогли жительнице Самарской области взыскать со строительной компании неустойку за  нарушение сроков передачи объекта долевого строительства.

Женщина обратилась в суд с требованием взыскать со строительной компании неустойку за нарушение сроков передачи объекта. Дело в том, что еще в 2018 году она заключила с организацией договор  долевого участия в строительстве, согласно которому после ввода дома в эксплуатацию, женщина должна была получить в нем однокомнатную квартиру. Однако компания этого в срок не сделала, в связи с чем жительница региона обратилась в суд за взысканием неустойки. Суд исковые требования удовлетворил и обязал компанию выплатить участнице долевого строительства компенсацию в размере 120 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары.

Судебным приставом-исполнителем руководство компании уведомлено о возбуждении исполнительного производства, а также о применении в отношении должника различных санкций. Предупреждение, однако, не подвигло руководство строительной компании исполнить решение суда. Судебным приставом-исполнителем в отношении должника-организации вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, а также постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах. 

Принятые меры привели к тому, что задолженность перед участницей долевого строительства в размере 120 тысяч рублей полностью погашена. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: дольщики задолженность судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинец не оплатил 52 штрафа и чуть не лишился автомобиля
14 июля 2021, 09:55
Тольяттинец не оплатил 52 штрафа и чуть не лишился автомобиля
Не желая расставаться с автомобилем, должник на месте оплатил всю сумму долга в 79 тысяч рублей с помощью POS-терминала. Общество
342
На Волге в Сызрани искали должников
13 июля 2021, 11:30
На Волге в Сызрани искали должников
Проверено с помощью приложения «ФССП» 72 гражданина, из которых 6 оказались должниками. Транспорт
501
Самарские приставы помогли работникам предприятия получить 800 тысяч рублей зарплаты
03 июня 2021, 12:49
Самарские приставы помогли работникам предприятия получить 800 тысяч рублей зарплаты
В отношении организации возбудили 51 исполнительное производство о взыскании заработной платы. Происшествия
628
В центре внимания
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
15 июля 2021  11:00
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
25
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
15 июля 2021  10:36
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
70
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
15 июля 2021  09:50
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
124
«Важно знать насущные проблемы людей и быстро реагировать на них».
14 июля 2021  23:42
Глава региона обсудил с руководством и активистами Исаклинского района стратегию социально-экономического развития территории
838
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
14 июля 2021  13:19
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
603
Весь список