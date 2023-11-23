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Самарские приставы помогли аннулировать плату за полив земельного участка у жительницы г. Самары

23 ноября 2023 12:23
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Самарские приставы помогли аннулировать плату за полив земельного участка у жительницы г. Самары

Благодаря настойчивой позиции судебных приставов ресурсоснабжающая организация аннулировала плату за полив земельного участка у жительницы г. Самары.

Ресурсоснабжающая организация за период 2012-2017 гг. необоснованно предъявила женщине требования об оплате указанной коммунальной услуги на общую сумму более 29 тысяч рублей. Установлено, что полив земельного участка осуществляется через собственный колодец. Кроме того, владелицей земельного участка женщина является только с 2017 года. За восстановлением своих прав жительница г. Самары обратилась в суд. Рассмотрев материалы дела, суд поддержал гражданку и обязал ресурсоснабжающую организацию исключить из оплаты коммунальных платежей плату за полив земельного участка.

На основании исполнительного листа в отделении судебных приставов Октябрьского района  г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель ознакомил руководство организации с процессуальными документами и установил срок для добровольного исполнения решения суда. Ответственные лица проигнорировали требование сотрудника Службы, в результате чего было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, должника предупредили, что неисполнение судебного решения может грозить уголовной ответственностью в соответствии со ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Данные меры побудили ресурсоснабжающую организацию исключить из оплаты незаконно начисленные денежные средства за полив участка. Права женщины восстановлены. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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