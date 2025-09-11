Я нашел ошибку
Бастрыкину доложат о проверке возможного нарушения прав девочки в Тольятти
Игрок «Крыльев Советов» попал в топ-7 РПЛ по числу ударов в створ
Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
в Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук
Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью
Врач призвала не злоупотреблять кофеином
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарская полиция задержала уфимца с наркотиками

11 сентября 2025 10:27
131
Самарская полиция задержала уфимца с наркотиками

Правонарушитель добровольно выдал свертки с героином.  

Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Самаре возле одного из домов на проспекте Кирова в Промышленном районе обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который громко выражался в адрес местных жителей нецензурной бранью и не реагировал на замечания прохожих. Полицейские пресекли противоправное деяние. В ходе общения мужчина сообщил свои данные и признался, что недавно приехал в Самару из Уфы. Отвечая на вопросы полицейских, задержанный признался в наличии у него запрещенного вещества. В подтверждение продемонстрировал пояс, к которому на веревке крепились тринадцать свертков из изоленты. Для составления административного протокола за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.20.1КоАП РФ, и дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции и передали сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Полицейские установили, что мужчина приобрел запрещенное вещество через Интернет для дальнейшего сбыта через тайники – закладки на территории города, часть из которых он успел организовать: оперативники определили их точное местонахождение по координатам из «отчетов» куратору в телефоне задержанного и обнаружили еще 2 подобных свертка.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, в свертках находился героин.  

По ходатайству органа следствия злоумышленнику судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимому 31-летнему задержанному вручена копия обвинительного заключения о совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3,4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

