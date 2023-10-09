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Самарские приставы взыскали в пользу детей свыше 718 миллионов рублей

9 октября 2023 11:18
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Самарские приставы взыскали в пользу детей свыше 718 миллионов рублей

Судебные приставы Самарской области взыскали за 9 месяцев задолженность по алиментам в 718,5 миллионов рублей.

За 9 месяцев 2023 года судебными приставами региона в пользу детей взыскано 718,5 миллионов рублей. Арестовано и отправлено на реализацию имущество 732 алиментщиков на сумму свыше 83,8 миллионов рублей. У 9 тысяч должников задолженность по алиментам удерживается с заработной платы.

В праве выезда за пределы Российской Федерации ограничено более 7 тысячи алиментщиков. В праве управления транспортными средствами — 2,5 тысячи. В результате ограничительных мер должники-алиментщики перечислили своим детям почти 110 миллионов рублей.

В отношении тех, кто после принятых сотрудниками Службы мер и дальше продолжил уклоняться от исполнения родительских обязательств, составлено почти 1,5 тысячи административных протоколов по ст. 5.53.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и возбуждено 792 уголовных дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Узнать об имеющейся задолженности и оплатить ее можно с помощью информационного ресурса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (http://r63.fssp.gov.ru).

 

Теги: Судебные приставы

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