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Самарец заплатит за выстрел в человека

28 сентября 2023 11:33
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Самарец заплатит за выстрел в человека

Судебные приставы Советского района г. Самары обязали 30-летнего мужчину, выстрелившего в незнакомца, выплатить компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

Поздней ночью рядом с одним из магазинов между двумя ранее незнакомыми мужчины возник словесный конфликт. Позже один из оппонентов, достав из кармана пистолет, выстрел в незнакомца, после чего покинул место совершения преступления. Потерпевшему понадобилась срочная операция и не один месяц для восстановления.

За причинение среднего вреда здоровью суд привлек мужчину к уголовной ответственности и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с выплатой потерпевшему компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

Исполнительный лист о взыскании морального вреда поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. В адрес должника были направлены копии процессуальных документов. В установленный сотрудником Службы срок моральный вред возмещен не был, в результате чего нарушителя ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации. Судебным приставом с целью получения информации о счетах должника были направлены запросы в кредитные организации. Установлено, мужчина является пользователем двух банковских продуктов. Сотрудником Службы вынесены постановления об обращении взыскания на находящиеся на счетах денежные средства.

Сумма в размере 80 тысяч рублей была перечислена на депозитный счет отделения судебных приставов и направлена взыскателю. После этого все ограничения с должника сняли и исполнительное производство окончено.

Теги: Судебные приставы

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