За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Самарец заплатит 40 тысяч рублей за нападение на полицейского

18 сентября 2025 12:33
Самарец заплатит 40 тысяч рублей за нападение на полицейского

Находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке многоквартирного дома в одном из микрорайонов г. Самары, 28-летний житель областной столицы решил устроить дебош. Обеспокоенные неадекватным поведением молодого человека жильцы вызвали полицию. Прибывший на место сотрудник потребовал дебошира прекратить нарушать общественный порядок. Однако находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина вместо того, чтобы прислушаться к словам представителя власти, нанес тому удар ногой по голеностопу. Как итог, признание виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Приговором суда молодому человеку было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов Красноглинского района г. Самары.
В рамках исполнительного производства сотрудника Службы были направлены постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, а также на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства.
В результате принятых мер уголовный штраф был взыскан в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

