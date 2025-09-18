Самарец заплатит 40 тысяч рублей за нападение на полицейского

127

Находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке многоквартирного дома в одном из микрорайонов г. Самары, 28-летний житель областной столицы решил устроить дебош. Обеспокоенные неадекватным поведением молодого человека жильцы вызвали полицию. Прибывший на место сотрудник потребовал дебошира прекратить нарушать общественный порядок. Однако находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина вместо того, чтобы прислушаться к словам представителя власти, нанес тому удар ногой по голеностопу. Как итог, признание виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Приговором суда молодому человеку было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов Красноглинского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства сотрудника Службы были направлены постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, а также на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства.

В результате принятых мер уголовный штраф был взыскан в полном объеме.