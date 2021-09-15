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Самарец задолжал почти 600 тысяч рублей и может лишиться авто

15 сентября 2021 10:37
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Самарец задолжал почти 600 тысяч рублей и может лишиться авто

Судебные приставы г. Самары арестовали автомобиль местного жителя, накопившего долги по штрафам и налогам. 

В ходе проведения «Мобильного дорожного пристава» в центре города судебные приставы выявили припаркованное автотранспортное средство, принадлежащее должнику по налогам и административным штрафам ГИБДД. Общая сумма задолженности мужчины составила почти 600 тысяч рублей. 

Сотрудники составили акт описи и ареста принадлежащего должнику автомобиля «Lada Granta». Транспортное средство погрузили на эвакуатор и отправили на специализированную автостоянку. Должнику разъяснили, что в случае непогашения задолженности его «Lada» будет передана на реализацию.

Теперь у мужчины есть 10 дней на погашение всей суммы задолженности. В случае, если он этого не сделает, то автомобиль будет отправлен на торги, а вырученные средства пойдут на оплату его долгов.

Теги: арест автомобиля должники судебные приставы

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