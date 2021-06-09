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Самарец задолжал по алиментам 2,5 миллиона рублей

9 июня 2021 09:58
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Самарец задолжал по алиментам 2,5 миллиона рублей

Житель г. Самары оплатил долг по алиментам после вынесения постановления об ограничении в праве выезда за пределы страны.

На исполнении у судебных приставов-исполнителей отделения судебных приставов Куйбышевского района г. Самары находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении мужчины, накопившего долг по алиментам в 2,5 миллиона рублей. Должник был уведомлен о необходимости исполнения требований исполнительного документа и предупрежден о последствиях уклонения от уплаты алиментов. Мужчина полученную информацию проигнорировал.

В рамках исполнительного производства в отношении должника было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества и об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также мужчина был предупрежден о том, что его имущество будет арестовано в счет погашения задолженности.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должника погасить задолженность перед своим ребенком в размере 2,5 миллионов рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: алименты судебные приставы

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