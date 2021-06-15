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Самарец за вознаграждение выступал в качестве формального руководителя нескольких организаций

15 июня 2021 12:09
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Самарец за вознаграждение выступал в качестве формального руководителя нескольких организаций

В 2019 году к 53-летнему обвиняемому обратилась его знакомая, которая предложила ему за денежное вознаграждение стать фиктивным руководителем трёх фирм.

Мужчине было обещано вознаграждение в размере 3000 рублей за каждую организацию. Согласившись, он предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации в ИФНС для оформления соответствующих документов. В результате противоправных действий в ЕГРЮЛ были незаконно внесены сведения об обвиняемом, как о подставном лице, то есть директором и учредителем нескольких ООО, без фактического управления юридическим лицом. Из собранных следствием материалов следует, что обвиняемый знал о недостоверности представляемых им сведений.

Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.

Теги: уголовное дело фиктивное руководство

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