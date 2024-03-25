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Самарец за пользование чужой банковской картой заплатил штраф

25 марта 2024 10:29
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Самарец за пользование чужой банковской картой заплатил штраф

Угроза замены наказания на более строгое побудила мужчину, осужденного за кражу денежных средств с чужой карты, оплатить уголовный штраф.

Житель г. Самары, проходя мимо детской площадки, нашел на земле чужую банковскую карту. Решив воспользоваться возможностью, мужчина направился в ближайшие магазины, где   совершил ряд покупок на имеющуюся на счету сумму. После этого карту он выкинул.

Правоохранители личность мужчины, потратившего чужие денежные средства,  установили. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 20 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении мужчины было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Сотрудник Службы уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил последствия неисполнения судебного решения. В частности, он сообщил, что в случае не погашения уголовного штрафа в течение 60 дней, судебным приставом-исполнителем в суд будет  направлено представление о замены уголовного штрафа на иной вид наказания, вплоть до ограничения свободы.

Не желая замены наказания на более строгое, должник полностью погасил уголовный штраф в установленный законом срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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