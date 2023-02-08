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Самарец за несколько месяцев трижды пойман пьяным за рулем

8 февраля 2023 10:11
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Самарец за несколько месяцев трижды пойман пьяным за рулем

В конце августа 2022 года, находясь на маршруте патрулирования на улице И. Булкина, экипаж ДПС ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре остановил для проверки документов автомобиль «Opel Vectra» под управлением мужчины 1978 года рождения. Полицейские сразу обратили внимание на поведение водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проверки выяснилось, что месяцем ранее, в июне 2022 года в отношении мужчины вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля без прав и в состоянии опьянения. Задержали мужчину сотрудники Госавтоинспекции на ул. Ново-Садовой. Его автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Мужчину ждет суд.

Теги: БДД

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