Самарец укусил хозяина дома и гостью

128

Судебные приставы г. Самары взыскали с жителя областной столицы компенсацию морального вреда, причиненного в результате преступления.

Житель г. Самары, отмечая у друзей Масленицу, в какой-то момент не сошелся с хозяином дома во взглядах на мироустройство и испытал чувство резкого неприязненного отношения. Возникшее чувство заставило мужчину схватить хозяина дома «за грудки».

Доказать свою точку зрения силой у мужчины не вышло. Оппонент скрутил его и повалил на пол. Однако до приезда полиции, выпивший мужчина успел укусить за кисть руки одну из гостей. Также он несколько раз укусил по руку и даже полоснул ножом по большому пальцу хозяину дома.

В результате буйного поведения мужчину осудили за совершение преступления по п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Помимо назначения уголовного наказания суд обязал его выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 40 и 15 тысяч рублей. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.

Судебный пристав-исполнитель вынес должнику требование в установленные сроки оплатить задолженность. В связи с тем, что мужчина в добровольном порядке не желал исполнять решение суда, в отношении него вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 4 тысячи рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установил, что должник имеет расчетные счета в банках. В отношении мужчины было вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства. В результате задолженность перед пострадавшими была полностью погашена.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.