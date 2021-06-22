Самарец пытался купить машину и лишился средств

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Житель Сергиевского района Самарской области решил купить себе автомобиль. Ему предложили приобрести транспортное средство после ремонта. Приехав на место стоянки автомобиля, мужчина в присутствии продавца передал денежные средства авторемонтнику и собирался вернуться за машиной позже, когда та будет полностью готова. Однако, оказалось, что продавец вовсе не является владельцем. Транспортное средство он реализовывал без согласия собственника.

При этом денежные средства покупателю он вернуть отказался. Мужчина обратился за восстановлением своих прав в суд. В ходе заседания было принято решение об обязании продавца вернуть денежные средства в размере 82 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Сергиевского района Самарской области в отношении продавца автомобиля возбудили исполнительное производство. Мужчине был дан срок для добровольного исполнения решения суда.

В связи с тем, что должник не погасил задолженность во время, в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 % от суммы задолженности. Также в рамках исполнительного производства в отношении мужчины было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации, а в кредитные организации направлены запросы об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах.

В результате принятых мер, задолженность перед жителем Сергиевского района Самарской области в 82 тысячи рублей была полностью погашена. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.