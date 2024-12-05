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В Самарской области разыскали иномарку, арестованную у мошенников

5 декабря 2024 10:55
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В Самарской области разыскали иномарку, арестованную у мошенников

Сотрудники отделения судебных приставов по исполнительному розыску установили транспортное средство должника, которое он пытался скрыть на подземной парковке.

Житель Самарской области решил легко разбогатеть. Представляясь брокером, он выманил у нескольких человек  денежные средства для осуществления торговли бинарными опционами. На полученную «прибыль» мужчина купил «Mercedes-Benz», который оформил на свою маму. Когда доверчивые жители региона осознали, что приумножать их доход никто не планирует, они обратились в правоохранительные органы.

В скором времени мужчина был установлен. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года и 7 месяцев. Также суд постановил арестовать транспортное средство, приобретенное на полученные преступным путем денежные средства, с целью его реализации. Однако мать мужчины уже успела переоформить автомобиль на третье лицо, которое было уведомлено о том, что транспортное средство подлежит изъятию. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Отрадного.

В рамках исполнительного производства иномарка была объявлена в розыск. В ходе разыскных мероприятий сотрудникам органов принудительного исполнения удалось установить, что должник прячет автомобиль на подземной парковке в одном из жилых комплексов. После установления местонахождения транспортное средство было эвакуировано и доставлено на специализированную стоянку.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, «Mercedes-Benz» отправится на реализацию.

 

Теги: Мошенники Судебные приставы

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