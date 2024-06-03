Судебные приставы Самары взыскали с мошенника в пользу пенсионерки материальный ущерб в 135 тысяч рублей

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Неизвестный через мессенджер со скрытым номером обратился к 20-летнему жителю г. Самары с предложением незаконно подзаработать. Молодой человек согласился на предложение и стал ожидать дальнейших указаний.

Вечером неизвестный позвонил на стационарный абонентский номер. Телефонную трубку взяла пожилая жительница областной столицы. Мужчина представился ей сотрудником полиции и сказал, что ее внук попал в ДТП. Теперь, чтобы «отмазать» его от уголовной ответственности необходимо 900 тысяч рублей. Женщина растерялась и ответила, что такой суммы у нее нет, но есть около 140 тысяч рублей. Мужчина согласился на «столь скромное вознаграждение» и сообщил, что скоро за ним подъедет его человек. Молодой человек, с которым неизвестный договорился о проворачивании преступной схемы, приехал по адресу пожилой женщины и забрал приготовленную ей сумму.

В скором времени сотрудниками правоохранительных органов молодой человек был установлен. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему было назначено наказание в виде 1 года и 2 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Также суд обязал мошенника компенсировать потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 135 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 9,5 тысяч рублей, а также предупредил должника о необходимости погашения задолженности перед потерпевшей во избежание более серьезных последствий.

В результате применения мер принудительного характера материальный ущерб был полностью возмещен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.