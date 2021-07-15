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В Самарской области мошенники выдают себя за судебных приставов

15 июля 2021 12:11
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В Самарской области мошенники выдают себя за судебных приставов

В регионе зафиксированы случаи мошеннических действий от имени должностных лиц Службы судебных приставов.

Если вам поступает электронное сообщение о наличии возбужденных в отношении вас исполнительных производств или сообщение с требованием о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, в котором для получения более подробной информации от вас требуют ввести паспортные данные, номера СНИЛС и ИНН или реквизиты банковской карты, знайте — это делают мошенники! Вся информация о возбужденных исполнительных производствах находится в общедоступном сервисе «Банк данных исполнительных производств» (https://r63.fssp.gov.ru).

Управление ФССП России по Самарской области призывает жителей региона внимательно относиться к вопросу компьютерной безопасности: вводить реквизиты банковских карты только на проверенных Интернет-ресурсах, чаще менять пароли личных кабинетов, используя буквы латинского алфавита в верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные символы, не переходить по полученным посредством электронной почты или СМС-оповещения ссылкам на сомнительные Интернет-сайты, не доверяйте непроверенным Wi-Fi-соединениям, а также использовать антивирусные программы.

 

Теги: мошенники судебные приставы

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