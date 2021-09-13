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У самарца арестовали иномарку за уголовный штраф в 90,5 млн рублей

13 сентября 2021 10:27
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У самарца арестовали иномарку за уголовный штраф в 90,5 млн рублей

Судебные приставы разыскали и арестовали кроссовер 52-летнего жителя г. Самары, обвиняемого в мошеннических действиях.

В Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску в отношении жителя г. Самары возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа за организованное группой лиц мошенничество в особо крупном размере в размере 90,5 миллионов рублей. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы. Из полученных ответов стало известно, что мужчина владеет транспортным средством «Lexus NX». Автомобиль был объявлен в розыск.

В результате проведения разыскных мероприятий сотрудниками Отдела транспортное средство было выявлено на одной из несанкционированных автостоянок. В отношении иномарки был составлен акт описи и ареста. Транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку. Подготовлены документы на передачу автомобиля на реализацию. 

После того как иномарка будет реализована, денежные средства перечислят в счет погашения основной задолженности. Однако, помимо уголовного штрафа за совершение тяжкого преступления в 90,5 миллионов рублей должнику также придется выплатить исполнительский сбор в размере 6,3 миллиона рублей. 

Теги: арест автомобиля арест имущества мошенник судебные приставы

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