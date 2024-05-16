Самарец пытался дать взятку судебному приставу-исполнителю за незаконное снятие ареста со счетов

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К судебному приставу-исполнителю Ленинского района г. Самары обратился должник с просьбой снять с его расчетных счетов арест. Сделать это судебный пристав, по мнению мужчины, должен был за предложенное им «вознаграждение».

Сотрудник Службы, действуя в соответствии с Федеральном законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщил руководству о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения. Уведомление было направлено сотрудникам полиции.

В результате должник, пришедший в отделение с целью передать судебному приставу-исполнителю денежные средства за «решение проблемы», был задержан сотрудниками полиции.