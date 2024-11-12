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Самарец пользовался павильоном на Революционной, не продлив договор аренды

12 ноября 2024 10:43
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Самарец пользовался павильоном на Революционной, не продлив договор аренды

 Судебные приставы Железнодорожного района г. Самары проконтролировали снос самовольно возведенного торгового павильона. Индивидуальный предприниматель, не продлив срок договора аренды земельного участка, продолжал осуществлять деятельность незаконно.

С заявлением в суд об освобождении земли, принадлежащей органам местного самоуправления, обратился Департамент управления имуществом. Суд, изучив материалы дела, принял сторону истца и обязал индивидуального предпринимателя демонтировать продуктовый павильон площадью 29 кв.м.

Владелец павильона упрямился и не собирался освобождать земельный участок. Судебный пристав Железнодорожного района г. Самары возбудил исполнительное производство и  уведомил должника, что в случае неисполнения решения суда в отношении него могут быть применены меры принудительного характера.

Так как срок для добровольного исполнения решения суда был проигнорирован, сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Меры принудительного характера дали понять должнику, что промедление в вопросе сноса незаконного павильона может обернуться для него составлением протокола об административном правонарушении. Мужчина освободил земельный участок, демонтировав торговый павильон, а также оплатил исполнительский сбор.

Теги: Судебные приставы

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