Самарец пользовался павильоном на Революционной, не продлив договор аренды

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Судебные приставы Железнодорожного района г. Самары проконтролировали снос самовольно возведенного торгового павильона. Индивидуальный предприниматель, не продлив срок договора аренды земельного участка, продолжал осуществлять деятельность незаконно.

С заявлением в суд об освобождении земли, принадлежащей органам местного самоуправления, обратился Департамент управления имуществом. Суд, изучив материалы дела, принял сторону истца и обязал индивидуального предпринимателя демонтировать продуктовый павильон площадью 29 кв.м.

Владелец павильона упрямился и не собирался освобождать земельный участок. Судебный пристав Железнодорожного района г. Самары возбудил исполнительное производство и уведомил должника, что в случае неисполнения решения суда в отношении него могут быть применены меры принудительного характера.

Так как срок для добровольного исполнения решения суда был проигнорирован, сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Меры принудительного характера дали понять должнику, что промедление в вопросе сноса незаконного павильона может обернуться для него составлением протокола об административном правонарушении. Мужчина освободил земельный участок, демонтировав торговый павильон, а также оплатил исполнительский сбор.