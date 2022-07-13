Самарец отгородил часть общего коридора и сделал себе персональный тамбур

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Житель Самары решил отгородить часть общего коридора и сделать себе персональный тамбур. Для этого он установил металлическую перегородку с дверью. Однако, решение мужчины соседи не одобрили. Конструкция не только мешала жителям соседних квартир открывать свои входные двери, но и закрывала окно шахты дымоудаления противопожарной системы на этаже. Соседи обратились с иском в суд.

Суд принял решение в пользу пострадавших от самоуправства соседа жителей многоэтажки и обязал мужчину демонтировать перегородку. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района

г. Самары. В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы должник был проинформирован о последствиях неисполнения решения суда, в том числе о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Не желая испытывать на себе неприятные последствия неисполнения решения суда, мужчина демонтировал металлическую перегородку. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.