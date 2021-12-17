Самарец незаконно получил 1,6 миллиона рублей соцвыплат

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В Самарской области судебные приставы помогли взыскать ущерб, причиненный мошенническими действиями, с мужчины, получавшего незаконно социальные выплаты.

Житель г. Самары судом был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Приговор вступил в законную силу. Суд исковые требования удовлетворил и обязал виновника выплатить компенсировать государству ущерб в размере 1,6 миллиона рублей. Исполнительный лист о взыскании ущерба поступил на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску.

Судебным приставом-исполнителем должник предупрежден о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Также мужчина уведомлен о возможности применения к нему мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Несмотря на то, что судебный пристав-исполнитель должника обо всем проинформировал, добровольно он задолженность не погашал.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в регистрирующие органы и кредитные организации направлены запросы об установлении имущественного положения должника. В результате полученных ответов стало известно, что у мужчины имеются в собственности земельные участки. Судебным приставом в отношении них был составлен акт описи и ареста.

Осознав, что земельные участки будут переданы на торги и реализованы, должник тут же погасил основной долг в размере 1,6 миллиона рублей и исполнительский сбор в 113 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.