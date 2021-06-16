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Самарец не захотел расставаться с автомобилем из-за долга по налогам

16 июня 2021 09:25
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Самарец не захотел расставаться с автомобилем из-за долга по налогам

В отношении 33-летнего жителя областной столицы в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре возбуждено исполнительное производство о взыскании с него налогов в размере 211 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем должник был предупрежден о применении в отношении него мер принудительного характера. Однако к погашению задолженности мужчина не приступил.

    Судебным приставом-исполнителем с целью проверки имущественного положения должника в регистрирующие органы были направлены запросы и установлено, что мужчине принадлежит автомобиль марки «BMW». В результате рейдового мероприятия «Дорожный пристав» иномарка, принадлежащая мужчине, была обнаружена. В отношении транспортного средства был составлен акт описи и ареста. Владельцу автомобиля разъяснили, что в случае непогашения задолженности, иномарка будет реализована, а вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности.

Арест транспортного средства побудил мужчину не ждать продажи автомобиля, а сразу же погасить долг по налогам в 211 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: арест имущества судебные приставы

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