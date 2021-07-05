Самарец накопил долг по налогам свыше 500 тысяч рублей

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После наложения судебными приставами запрета на регистрационные действия в отношении двух автотранспортных средства Chevrolet Camaro и Kia Cerato, принадлежащих должнику, задолженность была погашена.

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре возбуждено исполнительное производство о взыскании с мужчины долга по налогам свыше 500 тысяч рублей. Судебным приставом должник был предупрежден о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». К погашению задолженности мужчина не приступил.

В рамках исполнительного производства судебным приставом вынесено постановление о запрет на регистрационные действия в отношении двух автотранспортных средств Chevrolet Camaro и Kia Cerato, принадлежащих должнику.

Узнав о запрете на регистрационные действия, автолюбитель полностью погасил задолженность по налогам свыше 500 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.