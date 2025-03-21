Самарец добился демонтажа кондиционеров на фасаде жилого дома

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Благодаря работе судебных приставов Кировского района г. Самары руководство магазина демонтировало кондиционеры на фасаде жилого дома, шум и вибрация от которых доставляли неудобства местным жителям.

Житель дома на проспекте Металлургов долгое время пытался мирно договориться с руководством магазина об устранении нарушений санитарных норм. Дело в том, что мужчина и его семья уже давно борются с шумом и вибрацией от наружных вентиляторов, размещенных на внешней стене дома под окнами квартиры. Суд, рассмотрев материалы дела, обязал юридическое лицо демонтировать шумное оборудование.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель разъяснил руководству магазина последствия неисполнения требований исполнительного документа и установил срок для добровольного исполнения решения суда.

Должник упрямился и не желала уступать собственнику квартиры. Тогда сотрудником Службы в отношении руководства магазина было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также судебный пристав предупредил должника об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Осознав неизбежность применения мер принудительного исполнения, организация-должник демонтировала наружные блоки системы кондиционирования. Исполнительное производство окончено.