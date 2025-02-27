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Самарец демонтировал кладовку на лестничной клетке после вмешательства приставов

27 февраля 2025 10:54
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Самарец демонтировал кладовку на лестничной клетке после вмешательства приставов

Судебные приставы Промышленного района г. Самары восстановили права жильцов многоквартирного дома на пользование общей площадкой на этаже.

Собственник одной из квартир в г. Самаре отделил часть лестничной клетки между этажами перегородкой с дверью, соорудив себе тем самым кладовое помещение. Однако самовольная постройка не была ни с кем согласована, а также нарушала требования пожарной безопасности. Управляющая компания обратилась в суд с требованием обязать ответчика сооружение демонтировать. Рассмотрев материалы дела, «служители Фемиды» приняли решение обязать владельца незаконной постройки убрать перегородку и привести лестничную клетку в первоначальное состояние. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары.

Сотрудник органов принудительного исполнения вручил должнику копию постановления о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения. Также он предупредил мужчину о последствиях неисполнения решения суда. Несмотря на это перегородку должник демонтировать не спешил. В результате сотрудником Службы в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Более того, мужчину ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Не желая испытывать на себе более серьезные последствия неисполнения судебного решения, мужчина демонтировал перегородку и вернул лестничной клетке первоначальный вид.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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