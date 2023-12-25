Самарчанку на ее половину участка не пускал бывший муж

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Судебные приставы обеспечили жительнице г. Самары беспрепятственное использование своей половины дома и земельного участка. До этого ее на территорию не пускал бывший супруг.

После развода бывший муж не пускал женщину в частный дом, в котором она так же, как и он, имела ½ долю. Более того, мужчина установил будку охранной сторожевой собаки рядом с калиткой, что также не позволяло экс-супруге попасть на принадлежащую ей территорию. За восстановлением справедливости жительница г. Самары обратилась в суд.

На основании судебного решения в отделении судебных приставов Самарского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство об обязании мужчины не чинить препятствий в пользовании жилым помещением и земельным участком. О возбуждении исполнительного производства должника уведомили.

В рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель пояснил мужчине, что неисполнение судебного решения влечет за собой ряд ограничений и наложение штрафных санкций. Однако должник предупреждение проигнорировал и комплект ключей бывшей жене не передал. Будку сторожевой собаки на безопасное расстояние не перенес.

За неисполнение требований судебного решения в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также мужчина был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые судебным приставом меры побудили должника передать бывшей жене дубликат ключей от дома, перенести собачью будку на безопасное расстояние и, в целом, перестать чинить ей препятствия в пользовании общей собственностью.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.