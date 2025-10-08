Я нашел ошибку
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
Самарчанке заплатили за полученную в автобусе травму

8 октября 2025 11:21
Самарчанке заплатили за полученную в автобусе травму

Судебные приставы Промышленного района г. Самары взыскали в пользу местной жительницы компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей за падение в общественном транспорте.

В суд с иском о возмещении компенсации морального вреда обратилась жительница г. Самары. Женщина находилась в пассажирском автобусе, в этот момент водитель во избежания столкновения с другим автомобилем применил экстренное торможение. В результате женщина упала, ударившись о сиденья. В результате падения у нее диагностировали травму позвоночника.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования и обязал водителя легкового автомобиля, резко перестроившегося в правый ряд, выплатить в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебный пристав разъяснил должнику, что в случае неисполнения решения суда к нему будут применены меры принудительного воздействия. Для скорейшего обеспечения исполнения решения суда, сотрудник органа принудительного исполнения запретил мужчине совершать регистрационные действия в отношении транспортного средства и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.

Не дожидаясь иных мер принудительного воздействия, должник полностью выплатил пострадавшей компенсацию морального вреда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

