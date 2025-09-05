Самарчанке помогли взыскать аренду с недобросовестного арендатора

154

Судебные приставы г. Самары помогли гражданке, предоставившей в аренду благоустроенную квартиру, взыскать с недобросовестного арендатора задолженность в размере 114 тысяч рублей.

Собственница квартиры заключила с женщиной, находящийся в поиске жилья, договор об аренде благоустроенной квартиры. Однако, пользуясь помещением, арендатор систематически нарушала условия договора, задерживая платежи, что повлекло за собой существенную задолженность. Также в ходе осмотра квартиры было обнаружено, что в одной из комнат со стены обрушена штукатурка и содраны обои.

Хозяйка потребовала от женщины возместить стоимость восстановительного ремонта, однако та добровольно этого не сделала. В ответ на возникшую ситуацию владелица квартиры обратилась в суд, по решению которого недобросовестный арендатор обязан выплатить в пользу истца 114 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. В связи с тем, что женщина не исполнила финансовые обязательства в срок, судебным приставом было обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должницы. Кроме того, жительница города столкнулась с дополнительными финансовыми затратами — в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 8 тысяч рублей.

Принятые меры побудили женщину оплатить задолженность за аренду квартиры и возместить стоимость восстановительного ремонта. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.