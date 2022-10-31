Самарчанка воровала деньги с банковской карты своей знакомой

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Судебные приставы г. Самары взыскали с жительницы областной столицы почти 300 тысяч рублей. Эти деньги женщина задолжала своей знакомой за то, что распоряжалась ее банковской картой без разрешения.

Жительница г. Самары совершила тайное хищение денежных средств с банковской карты своей знакомой, снимая наличные в банкоматах и расплачиваясь ею за товары и услуги. Всего за время пользования чужой картой женщина успела потратить 274 тысячи рублей. Суд, рассмотрев материалы дела, признал жительницу областной столицы виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно. Также ее обязали возместить потерпевшей материальный ущерб в размере 274 тысяч рублей.

Судебные приставы-исполнители уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснили, что в случае неисполнения решения суда к ней будут применены меры принудительного взыскания в соответствии с требованиями Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Установленный для добровольного исполнения срок женщина проигнорировала и сотрудник Службы вынес в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора.

Данная мера побудила женщину денежные средства потерпевшей вернуть. Вся имеющаяся задолженность, включая и исполнительский сбор в 19 тысяч рублей, была погашена должницей в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.