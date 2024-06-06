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Самарчанка препятствовала очистке вентиляционной шахты от мусора

6 июня 2024 11:19
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Самарчанка препятствовала очистке вентиляционной шахты от мусора

В одной из 10-этажек г. Самары произошел засор вентканала, в связи с чем пропала тяга.  Из-за нарушения системы вентиляции газоснабжение в квартирах по стояку вентканала было прекращено, так как использование газа теперь представляло опасность. Управляющая организация установила, на уровне какой квартиры засорился вентиляционный канал. Владелице жилого помещения было направлено предписание об обеспечении свободного доступа для проведения работ по очистке вентканала. Однако доступ женщина не проставила.

Управляющая организация обратилась в суд с требованием обязать владелицу квартиры обеспечить доступ в жилое помещение для проведения работ по очистке вентиляционной шахты. Суд требования удовлетворил. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Железнодорожному району г. Самары.

В отношении жительницы областной столицы, препятствующей проведению ремонтных работ, было возбуждено исполнительное производство. По адресу проведения исполнительских действий был совершен выход, однако должница не обеспечила допуск специалистов в квартиру. Сотрудниками Службы в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

В ходе следующего выезда по месту совершения исполнительских действий допуск в квартиру был обеспечен. Специалисты управляющей организации очистку вентиляционного канала произвели. Тяга восстановлена. Судебное решение исполнено.

Теги: Судебные приставы

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