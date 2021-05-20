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Самарчанка поскользнулась в торговом центре и отсудила себе крупную сумму

20 мая 2021 13:21
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Самарчанка поскользнулась в торговом центре и отсудила себе крупную сумму

За сломанную в ТЦ «МегаСити» ногу жительнице Самары присудили более шестисот тысяч рублей, за полученные покупательницей травмы теперь придется заплатить оператору торгового центра, пишет Обозрение.

Инцидент произошел в феврале 2019 года, когда гражданка около эскалаторов, расположенных рядом со входом со стороны глазной больницы, поскользнулась на зеркальном плиточном покрытии и упала. Скорая помощь доставила ее в областную больницу им. Середавина.

После длительного полугодового лечения была проведена экспертиза, которая установила, что женщина получила тяжкий вред здоровью и потерю трудоспособности не менее, чем на одну треть – ей пришлось лечить закрытую травму левой голени и левого голеностопного сустава, включающую переломы латеральной и медиальной лодыжек, заднего края левой большеберцовой кости со смещением отломков и с подошвенным подвывихом таранной кости.

Сама пострадавшая оценила перенесенные страдания в 500 тысяч рублей и еще более 600 тысяч рублей она, в ее версии, потеряла, пока не могла работать. Октябрьский районный суд согласился с ее расчетами частично и назначил ей компенсацию гораздо в размере 607 192 рублей.

Ответчик не согласился платить даже вдвое уменьшенную сумму, хотя сам факт получения травмы им не оспаривался, и предпринял безуспешную попытку апелляции – областной суд оставил решение первой инстанции в силе.

Теги: суд ЧП

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