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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка ответит за повторную продажу алкоголя подростку

2 июня 2022 09:40
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Самарчанка ответит за повторную продажу алкоголя подростку

В Самаре суд вынес приговор в отношении 49-летней местной жительницы.

В середине марта текущего года сотрудники территориального отдела полиции выявили факт реализации продавцом магазина, расположенного на ул. Владимирской одной бутылки алкогольного напитка объемом 0,5 л, с содержанием этилового спирта 4,5%, несовершеннолетнему. В ходе сбора административного материала по данному факту полицейские выяснили, что продавец в феврале текущего года уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Тогда ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 16 тысяч рублей. Полицейские провели с работницей магазина профилактическую беседу. Однако, меры административного воздействия не оказали на работника торговой точки должного влияния. Она вновь нарушила закон. В отношении женщины органы дознания возбудили уголовное дело и передали его в Ленинский районный суд г.о. Самара для принятия решения по существу..

Собранные сотрудниками отдела полиции №5 Управления МВД России по г. Самаре доказательства суд признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Женщине определено наказание в виде в виде штрафа в размере 60 000 рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать о ставших известными фактах реализации алкогольных напитков несовершеннолетним в ближайшие отделы полиции, или по телефону 112.

Теги: Уголовное дело

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