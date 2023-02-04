Самарчанка не заплатила долг и лишилась дорогого кроссовера

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За задолженность в 100 тысяч рублей по штрафам судебные приставы арестовали у нарушительницы ПДД «Mitsubishi ASX».

За лихую езду самарчанке было выписано свыше полусотни штрафов, но оплачивать их жительница областной столицы не торопилась.

Как результат — в Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре на женщину возбудили 57 исполнительных производств. Ее предупредили о мерах принудительного взыскания. Пояснили, что при неуплате к основной сумме прибавляется и исполнительский сбор, а это не менее 1 тысячи рублей по каждому производству.

Не восприняв предупреждения судебного пристава всерьез женщина продолжила игнорировать неоплаченные штрафы. Сотрудник Службы вынес постановления о взыскании исполнительского сбора. И задолженность автоледи выросла почти в два раза.

Во время очередного рейда автомобиль должницы попал в поле зрения аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Кроссовер был остановлен. Судебными приставами составлен акт описи и ареста. Автоледи предупредили, что иномарка будет передана на реализацию в случае не оплаты задолженности, и лучше это предупреждение не игнорировать.

Осознав, что японский кроссовер могут отправить на продажу, женщина полностью погасила задолженность в почти 100 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, а автомобиль вернулся владелице.