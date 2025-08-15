С виновника ДТП в Самаре взыскана компенсация морального вреда

113

Судебные приставы Промышленного района г. Самары помогли получить пострадавшему в ДТП мужчине компенсацию морального вреда.

Житель Самары, двигаясь по городу, допустил столкновение со встречным мотоциклом. В результате происшествия водитель мотоцикла получил серьезные травмы. Реабилитация после ДТП заняла длительное время, в результате чего мужчина не мог вести привычный образ жизни.

Учитывая все обстоятельства, в том числе физические и нравственные страдания мужчины, суд постановил взыскать с виновника аварии 470 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Исполнительный лист был предъявлен на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможных принудительных мерах за уклонение от исполнения решения суда. Несмотря на это, должник задолженность в добровольный срок не погасил.

Сотрудником Службы было вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства. Также в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 33 тысяч рублей.

В результате принятых мер задолженность взыскана в полном объеме. Компенсация морального вреда перечислена пострадавшей стороне.