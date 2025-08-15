Я нашел ошибку
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
С виновника ДТП в Самаре взыскана компенсация морального вреда

15 августа 2025 12:48
113
С виновника ДТП в Самаре взыскана компенсация морального вреда

Судебные приставы Промышленного района г. Самары помогли получить пострадавшему в ДТП мужчине компенсацию морального вреда.

Житель Самары, двигаясь по городу, допустил столкновение со встречным мотоциклом. В результате происшествия водитель мотоцикла получил серьезные травмы. Реабилитация после ДТП заняла длительное время, в результате чего мужчина не мог вести привычный образ жизни.

Учитывая все обстоятельства, в том числе физические и нравственные страдания мужчины, суд постановил взыскать с виновника аварии 470 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Исполнительный лист был предъявлен на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможных принудительных мерах за уклонение от исполнения решения суда. Несмотря на это, должник задолженность в добровольный срок не погасил.

Сотрудником Службы было вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства. Также в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 33 тысяч рублей.

В результате принятых мер задолженность взыскана в полном объеме. Компенсация морального вреда перечислена пострадавшей стороне.

 

Теги: Судебные приставы

