С самарца взыскали уголовный штраф за попытку угнать автомобиль

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Судебные приставы Советского района г. Самары взыскали с местного жителя, неправомерно завладевшего автомобилем, уголовный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Мужчина, в целях реализации преступного умысла и находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в салон припаркованного автомобиля, разбив стекло водительской двери. После неудачной попытки завести автотранспортное средство, мужчина, действуя в сговоре с другим лицом, решил вручную отогнать машину. Надежно спрятать имущество не вышло – мужчины бросили автомобиль прямо на дороге.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем в рамках возбужденного исполнительного производства вручено должнику соответствующее постановление и разъяснены последствия неуплаты штрафа. Мужчину предупредили, что в случае уклонения от исполнения решения суда уголовный штраф будет заменен на более серьезный вид наказания.

В этот же день житель г. Самары оплатил задолженность в размере 20 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.