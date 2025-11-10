С самарца взыскали штраф за пропаганду терроризма

179

С приверженца неонацистской идеологии взыскан уголовный штраф в размере 450 тысяч рублей.

29-летний житель г. Самары опубликовал на своей странице в социальной сети видеобращение, в котором открыто пропагандировал идеологию организации, признанной террористической. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 205 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

В отношении осужденного судебный пристав Советского района г. Самары возбудил исполнительное производство и уведомил об этом мужчину в установленном порядке. От выполнения обязательств должник стал уклоняться. Сотрудник Службы арестовал счета молодого человека, а также ограничил его в праве выезда за границу.

Судебный пристав разъяснил, что в случае неуплаты штрафа в суд будет направлено представление о его замене другим видом наказания. Такой аргумент убедил парня не затягивать с исполнением решения суда. Житель г. Самары сразу же оплатил уголовный штраф в размере 450 тысяч рублей.