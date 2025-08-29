С самарчанки взыскали моральный вред в пользу сотрудника транспортной безопасности

91

Судебные приставы Куйбышевского района г. Самары взыскали с местной жительницы компенсацию морального вреда в пользу сотрудника, пытавшегося успокоить буйную пассажирку поезда.

Находясь в состоянии наркотического опьянения, пассажирка поезда нанесла сотруднику транспортной безопасности несколько ударов ногой по голове. В результате у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Суд признал жительницу г. Самары виновной в совершении преступления и, помимо основного наказания, обязал возместить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары возбудили соответствующее исполнительное производство. Должницу предупредили о мерах принудительного исполнения и установили срок для добровольного погашения задолженности. Женщина упрямилась и оттягивала выплату компенсации морального вреда. Тогда судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ей жилого помещения и ограничил должницу в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые меры побудили женщину оплатить задолженность в полном объеме. Моральный вред сотруднице транспортной безопасности компенсирован.