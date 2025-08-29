Я нашел ошибку
На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами - участниками программы стажировок в облправительстве
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.
В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
С самарчанки взыскали моральный вред в пользу сотрудника транспортной безопасности

29 августа 2025 13:24
91
С самарчанки взыскали моральный вред в пользу сотрудника транспортной безопасности

Судебные приставы Куйбышевского района г. Самары взыскали с местной жительницы компенсацию морального вреда в пользу сотрудника, пытавшегося успокоить буйную пассажирку поезда.

Находясь в состоянии наркотического опьянения, пассажирка поезда нанесла сотруднику транспортной безопасности несколько ударов ногой по голове. В результате у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Суд признал жительницу г. Самары виновной в совершении преступления и, помимо основного наказания, обязал возместить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары возбудили соответствующее исполнительное производство. Должницу предупредили о мерах принудительного исполнения и установили срок для добровольного погашения задолженности. Женщина упрямилась и оттягивала выплату компенсации морального вреда. Тогда судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ей жилого помещения и ограничил должницу в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые меры побудили женщину оплатить задолженность в полном объеме. Моральный вред сотруднице транспортной безопасности компенсирован.

Теги: Судебные приставы

